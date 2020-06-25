Иран согласился передать черные ящики сбитого в январе украинского самолета для расшифровки во Францию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"На Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752... Поскольку в марте мы уже слышали подобное обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом", – цитирует Енина издание Gordon.

В сообщении Международной организации гражданской авиации (ICAO) говорится, что Иран передаст Франции самописцы украинского Boeing 737 20 июля.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе и Канады. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.