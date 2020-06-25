Меркель: «Нам надо задуматься о новом мире без лидерства США»

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — заявила в интервью The Guardian канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкий лидер, отвечая на вопрос о сокращении американского военного контингента в Германии, также призвала Европу готовиться к миру без лидерства США.