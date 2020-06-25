Эльдар Алиев, отдел экономики 04:06

Общеизвестно, что сырье продается намного дешевле продуктов ее переработки. И раздел мира на высокоразвитые и слаборазвитые страны производится в основном по этому принципу – слабые продают сырье за копейки, а развитые, которые часто и не имеют сырьевых ресурсов, наживаются за счет добавленного капитала от переработки дешевого сырья. Эта проблема остро стоит и в Азербайджане, где особую роль в развитии реального сектора экономики играет сельское хозяйство. Похоже, в постпандемийный период проблема сельскохозяйственной переработки, о которой часто рассуждал президент Ильхам Алиев в своих выступлениях на экономических заседаниях до наступления коронарежима, приобретет наиболее актуальную значимость. Жизнь продолжается и в новую вирусную эпоху. А следовательно, нельзя забывать и о концептуальных вопросах развития азербайджанской экономики.

В Азербайджане развиваются и восстанавливаются традиционные отрасли, начинают функционировать новые сферы сельского хозяйства, которое все больше интегрируется с промышленностью. Из года в год расширяется ассортимент и растет объем производства необходимой человеку продукции. Растет и экспорт сельхозпродукции, но это опять-таки сырье. Конечно, фрукты и овощи, мясо-молочные продукты нужны и в натуральном виде, но мы и сами видим, как на прилавках маркетов все больше появляется разные сухофрукты, мясные, молочные, овощные и фруктовые консервы и прочие продукты питания. Скоро канет в историю обычная еще недавно картина, когда каждая хозяйка старалась заготовить на зиму десятки овощных консервов и варений. Куда больше появилось более интересных дел, а все это есть на прилавках. А об экспорте и говорить нечего – здесь просто необходимо наращивать перерабатывающие мощности. Значительно выросло производство фруктов и овощей и в прошлом году, но нехватка количества и мощностей перерабатывающих предприятий не позволяет увеличивать объемы их переработки и экспортировать уже готовую продукцию. Производство соков, компотов, консервов, сухофруктов должно получить серьезную поддержку со стороны государства и частного сектора. Кстати, частный сектор и без того выполняет эту работу, и должен усиливать ее за счет собственных средств, частично высвобождая государственный капитал для других сфер.

А виноград? Его производство выросло на 25%, собрано более 190 тыс. тонн винограда, что диктует необходимость развития и виноделия – ценной продукции экспортной направленности. Но для этого нужен и рынок. Правительство провело в данном направлении работу с рядом дружественных стран, удалось получить у них квоты на импорт вина. И сегодня азербайджанское вино продается во многих странах, но его объема явно недостаточно. Для виноделия нет проблем с рынками, есть традиционные и новые крупные рынки, к примеру, китайский. Поэтому объем экспорта азербайджанского вина надо привести в соответствие с этими возможностями. Еще хуже ситуация с табаком. Азербайджан - традиционный производитель табака, при этом импортирует сигареты, причем из стран, где табак не растет. Кто-то приобретает у нас табак за копейки, перерабатывает его, производит сигареты, которые продают нам в разы дороже. Этому следует положить конец. В Азербайджане в начале года был достигнут новый рекорд и в производстве хлопка – 294 тыс. тонн. Урожайность составляла почти 30 центнеров с гектара. Но дальше прядильных фабрик, перерабатывающих только 50% продукции, пойти не удалось. А ведь в свое время мы производили ткань – готовую продукцию, не говоря уже о пошиве одежды очень широкого ассортимента. Правда, тогда этим занимались государственные фабрики в плановом порядке, а сегодня такую задачу должны переложить на свои плечи предприниматели-частники в соответствии с требованиями рынка. Маховик масштабных реформ привел к заметному росту сельхозпродукции. В частности реформы в лизинговой деятельности сформировали на рынке свободные и конкурентоспособные условия. Так, льготы, применяемые к технике и племенным животным, применяются ко всем частным компаниям. Примерно 3 тыс. из 4117 единиц техники, проданных фермерам в прошлом году, были реализованы частными компаниями. Минсельхоз в соответствии с поручением главы государства стало намного ближе к фермерам, во всех районах уже сформированы Государственные центры аграрного развития, в которых в соответствии с принципом «одно окно» фермерам оказывается около 60 услуг. Президент утвердил совершенно новые правила субсидирования производства сельхозпродукции с целью укрепления экспортного потенциала в этой сфере и увеличения занятости на селе. Новые субсидии будут выдаваться безальтернативно по электронной системе сельского хозяйства, где уже зарегистрированы 449 тыс. фермеров. Утвержден Закон «Об аграрном страховании» и уже сформирован Фонд аграрного страхования – давняя мечта всех фермеров.