Глава Facebook потерял 7 миллиардов долларов из-за бойкота рекламодателей

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг потерял около $7,2 млрд после приостановки рядом фирм размещения рекламы на платформах социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter, входящих в состав компании. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

Ранее такие крупные корпорации, как Coca-Cola, Verizon, Unilever и ряд других предприятий заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

После бойкотирования Unilever размещения рекламы на платформах соцсетей Facebook акции компании упали на 8,3%, пишет агентство. Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, суммарная стоимость активов Цукерберга сократилась на $7,21 млрд и теперь составляет $82,3 млрд, что позволило генеральному директору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно вытеснить предпринимателя из первой тройки миллиардеров, в которую также входят глава корпорации Amazon Джефф Безос и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс.