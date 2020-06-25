В Армении 662 новых больных коронавирусом 12 умерли
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 23 909, сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
По состоянию на 26 июня, в стране было 23 247 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 421 человек (плюс 11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, – 132 (плюс 1 за минувшие сутки).