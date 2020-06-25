В Украине почти тысяча новых заболевших коронавирусом

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 948, до 42 065 человек, сообщает в субботу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По состоянию на 27 июня, на Украине выявлено 42 065 случаев инфицирования COVID-19, из них 948 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 110 человек, из них 24 за последние сутки. Всего выздоровели 18 701 человек, из них 402 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Львовской области – 168, Ровенской – 111, Закарпатской – 93 и в Киеве - 140.

"За минувшие сутки заболели 948 человек, из них 15 детей, а также 95 медработников... За все время пандемии заболели 3086 детей, а также 6515 медработников", - сказал Степанов на брифинге в субботу.