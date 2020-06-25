В госпитале рассказали о состоянии Бахрама Багирзаде

В состоянии Бахрама Багирзаде есть определенная положительная динамика, однако оно остается тяжелым. Об этом сказал журналистам заместитель начальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

По словам Б.Мусаева, его состояние все еще тяжелое, и лечение по назначению продолжается.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. У него было выявлено повреждение более 90% легочной ткани.