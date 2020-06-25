Вакцинация от коронавируса вызвала опасные симптомы

Созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны вакцина от коронавируса уже находится на активной фазе испытаний, в ходе которых предстоит обратить внимание на ряд симптомов.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал, что одним из опасных симптомов при вакцинировании является чрезмерно повышенная температура.

По его словам, сильные реакции на любой препарат должны проявляться максимум в одном случае из тысячи. В частности, температура у большинства вакцинированных не должна повышаться выше 38,5 градусов (нормальная средняя реакция).

В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук подчеркнул, что температура выше 38,6 градусов указывает на сильную реакцию, как и диаметр покраснения на месте укола больше восьми сантиметров.

Отмечается, что температура и реакция кожного покрова не должны длиться более двух дней.