В Азербайджане больных коронавирусом будут наказывать за выход из дома

Лечащихся дома больных с COVID-19 привлекут к ответственности за нарушение правил. Об этом следует из расписок, которые дают больные коронавирусом. Экземпляр подобной расписки опубликовало агентство Report.

Согласно правилам, в период наблюдения категорически запрещается покидать дом и принимать посетителей. Этот процесс контролируется с помощью специального мобильного приложения. Во время обращения медработника необходимо строго следовать рекомендациям врача, предоставляя честные данные.

Наблюдаемый обязуется загрузить мобильное приложение. В случае необходимости медицинской консультации следует обращаться к семейному/участковому врачу.

Активация мобильного приложения, отправка электронных отчетов в заданное Документ теряет силу в двух случаях - если результат лабораторного теста является “негативным” и если по решению врача лицо переводится в больницу особого режима для лечения.