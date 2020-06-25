Тревога! Радиация на Балтийском море! Наша корреспонденция
Тема радиационных катастроф и аварий вновь актуализировалась в мире. Особое внимание к ней привлек недавний сериал под названием «Чернобыль» канала HBO.
Так называемый мирный атом в последние годы, после крупных аварий на АЭС, в том числе на японской в Фукусиме, утрачивает доверие как дешевый источник энергии. Германия, например, приняла решение закрывать свои атомные электростанции. Подобные шаги рассматривает и Франция.
В то же время, строит свою АЭС Беларусь, возводит такой объект в Калининградской области и Россия. Это вызывает обеспокоенность стран-соседей — Литвы, Латвии, Эстонии, Польши.
И вот новость, прозвучавшая только что, снова привлечет внимание общественности к опасной теме.
Радиационные датчики, установленные в Стокгольме показали более высокое, чем обычно радиационное излучение в акватории Балтийского моря. По данным ученых, эти изотопы - результат расщепления атомного ядра. Правда, они считают, что излучение безвредно для человека.
Источник может находиться, вероятнее всего, в Балтийском море, неподалеку от берегов Швеции. Мониторингом уровня радиации во всем мире занимается специальная организация — Организация договора о полном запрете ядерных испытаний (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO).
Она была создана после подписания многими странами в 1996 году договора о запрещении проведения ядерных испытаний. Договор ратифицировали 44 государства.
CTBTO занимается наблюдением за соблюдением условий договора, обладая сотнями мониторинг-станций, использующих в том числе сейсмические и гидроакустические технологии, позволяющие установить, не проводится где-либо на свете испытание ядерного оружия.
Инструментарий CTBTO следит за любыми проявлениями радиации, что доказала одна из станций, мониторящих воздух в поисках радиационных изотопов (радиоизотопов или радионуклеидов — прим.ред.). Не обязательно военного происхождения.
В начале этой недели именно такая станция в Стокгольме установила повышенный уровень трех таких изотопов — цезий-134, цезий-137 и рутений-103.
Шеф CTBTO Лассина Зербо сообщил, что измерения, показавшие повышение уровня радионуклидов, датируются 22-23 июня, а уровень трех изотопов, связанных с расщеплением атомного ядра, «был выше, чем обычно, но не опасен для человека». На карте, выложенной Зербо, показаны территории, на которых может находиться источник радиоактивного излучения.
Область охватывает часть Дании и Норвегии, южные районы Швеции, значительную часть Финляндии, районы, расположенные в Балтийских странах, а также часть России, в том числе Санкт-Петербург.
«Это скорее всего продукты расщепления атома ядра, правдоподобней всего, гражданского происхождения», - сказал руководитель CTBTO Лассина Зербо. Он добавил, что организация может указать на предположительный источник радиационного излучения, но это не входит в ее компетенцию. Эта последняя фраза главы CTBTO, родом из Буркина Фассо, звучит, по меньшей мере, странно.
Напомним, что именно шведские сейсмологи впервые в мире сообщили об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И это было за 10 лет до создания CTBTO.