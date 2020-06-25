Так называемый мирный атом в последние годы, после крупных аварий на АЭС, в том числе на японской в Фукусиме, утрачивает доверие как дешевый источник энергии. Германия, например, приняла решение закрывать свои атомные электростанции. Подобные шаги рассматривает и Франция.

Тема радиационных катастроф и аварий вновь актуализировалась в мире. Особое внимание к ней привлек недавний сериал под названием «Чернобыль» канала HBO.

В то же время, строит свою АЭС Беларусь, возводит такой объект в Калининградской области и Россия. Это вызывает обеспокоенность стран-соседей — Литвы, Латвии, Эстонии, Польши.

И вот новость, прозвучавшая только что, снова привлечет внимание общественности к опасной теме.

Радиационные датчики, установленные в Стокгольме показали более высокое, чем обычно радиационное излучение в акватории Балтийского моря. По данным ученых, эти изотопы - результат расщепления атомного ядра. Правда, они считают, что излучение безвредно для человека.

Источник может находиться, вероятнее всего, в Балтийском море, неподалеку от берегов Швеции. Мониторингом уровня радиации во всем мире занимается специальная организация — Организация договора о полном запрете ядерных испытаний (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO).

Она была создана после подписания многими странами в 1996 году договора о запрещении проведения ядерных испытаний. Договор ратифицировали 44 государства.

CTBTO занимается наблюдением за соблюдением условий договора, обладая сотнями мониторинг-станций, использующих в том числе сейсмические и гидроакустические технологии, позволяющие установить, не проводится где-либо на свете испытание ядерного оружия.