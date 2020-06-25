ВОЗ: Вторая волна коронавируса может убить миллионы людей

Миллионы людей могут умереть, если планету накроет вторая волна пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Раньери Герра, добавив, что вспышка заболевания в глобальном масштабе «пока разворачивается так, как ожидали в ВОЗ», передает телеканала CNN.

«Сравнение с испанским гриппом (в 1918—1920 гг. — Ред.) показывает, что он вёл себя точно так же, как Covid-19 ведёт себя сейчас. Летом 1918 года он спал и ожесточённо возобновился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны погибло 50 миллионов человек», — напомнил доктор Раньери Герра, помощник генерального директора ВОЗ по стратегическим вопросам.

Заявления представителя ВОЗ прозвучали в связи с тем, что несколько стран Европы и в других регионах мира приступили к ослаблению национальных карантинных режимов, установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вскоре в Евросоюзе должны решить, какие страны продолжат подвергаться ограничениям на поездки после того, как европейские государства вновь откроют свои границы для международных поездок. Ожидается, что, учитывая высокий уровень заражения и смертности в США и некоторых странах Латинской Америки, жители этих регионов мира будут по-прежнему ограничены в праве посещать Европу.