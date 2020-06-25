Авария в Норильске может привести к отравлению мяса оленей

По его словам, экологическая катастрофа несет прямую угрозу местному населению и природе, в том числе редким видам животных.

Директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев на совещании в Минприроды РФ рассказал о катастрофических последствиях разлива топлива в Норильске.

Эксперт подчеркнул, что нефтепродукты загрязнили реку Пясина, близ которой проходит 12−15% оленей центральной таймырской группировки северных оленей.

После разлива топлива на ТЭЦ «Норильского никеля» местные жители рискуют употребить в пищу зараженную оленину.

«В последующем животные могут уйти на юг и быть отстреляны вблизи поселков, что составит высокий риск употребления загрязненной нефтепродуктами продукции», — цитирует Кочкарева пресс-служба Минприроды.

Ранее замминистра сельского хозяйства и глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что на восстановление биоразнообразия водной системы после ЧП в Норильске уйдет не менее десяти лет.

Напомним, один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норильский никель») в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.