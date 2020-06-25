Россия и Турция готовятся возобновить авиасообщение

Российская сторона активно обсуждает с Турцией открытие границ и возобновление турпотока на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

Как сообщил агентству Anadolu посол России в Анкаре Алексей Ерхов, Турция сделала многое для безопасности туристических объектов, в том числе отелей и аэропортов.

Дипломат высоко оценил разработанную Турцией систему сертификации безопасного туризма, а также напомнил о «ласковых и приветливых» море и солнце.

Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в России с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны. Вопрос обсуждают профильные ведомства.

Власти Турции рассказали дипломатам о мерах по профилактике инфекционных заболеваний на мероприятии под названием «Вновь открой для себя», которое было организовано на прошлой неделе министерством культуры и туризма.