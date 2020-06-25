Всемирный банк предоставит Украине 350 миллионов долларов

Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов в рамках первого займа на поддержку реформ, необходимых для экономического восстановления, сообщила пресс-служба банка.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе, до 1 миллиарда евро от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов США в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления, на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.