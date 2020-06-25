МВД о задержанном Мамедзаде с фотографией Расулзаде на маске

Ранее группа оппозиционеров распространила в социальных сетях информацию о том, что Джавид Мамедзаде был задержан полицией за ношение маски с фотографией основателя АДР Мамед Эмина Расулзаде.

«Во-первых, приклеивание фотографии уважаемого человека на ткань, полную микробов, само по себе является неуважением к Расулзаде. Ведь согласно правилам гигиены, медицинскую маску нужно выкинуть через несколько часов использования. Можно ли это назвать проявлением уважения к Расулзаде?

Что касается причины задержания Джавида Мамедзаде, то он нарушил правила особого режима карантина и не подчинился законным требованиям полиции. Сотрудники полиции остановили его на улице, чтобы проверить, имеет ли он разрешение на выход из дома. При проверке выяснилось, что разрешение просрочено на полтора часа. Джавид Мамедзаде попытался уйти и отказался подчиниться требованиям полиции, за что и был задержан. Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки», - сказал журналистам глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.