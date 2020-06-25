Министр обороны Сербии заразился коронавирусом

Министр обороны Сербии Александр Вулин заразился коронавирусом (COVID-19). Как передает РИА Новости, об этом сообщило Министерство обороны Сербии.

«После того, как один из государственных секретарей минобороны был госпитализирован из-за позитивного теста на COVID-19, во время регулярного тестирования всех лиц, с кем он был в контакте, было установлено, что и министр обороны Александр Вулин инфицирован коронавирусом», - сообщило ведомство.

Сообщается, что министр обороны чувствует себя хорошо и, поскольку не имеет никаких симптомов инфекции COVID-19, находится в самоизоляции. Он продолжает исполнение обязанностей министра обороны в домашних условиях.