Главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл , создатель шведской стратегии борьбы с коронавирусом признал в разговоре с агентством Reuters, что, несмотря на угрозы, которые он получает, не планирует уйти со своего поста и отказаться от принятой Швецией стратегии, которая вызвала в мире нешуточное беспокойство. Однако он твердо стоит на своем, и в интервью сказал:

Во многих уголках мира снова отмечаются вспышки коронавируса, появляются новые заболевшие, регистрируются летальные исходы. Не исключение в этом процессе и Азербайджан, где снова введен жесткий режим карантина. А что происходит в Швеции, на которую весь мир изумлением смотрел еще в марте?

«Думаю, что много стран должны были дважды подумать, прежде чем решаться на ужасную блокаду». Он также добавил, что модель, принятая в его стране, - это модель экспериментальная, а не шведская.

В то время как многие страны сделали ставку на жесткий локдаун, Швеция настаивала на рекомендациях, касающихся ограничения публичных контактов. Не закрывала большинства школ, ресторанов, баров или фирм. Рекомендации касались соблюдения дистанции, перехода по мере возможности на работу удаленно, защиты людей в возрасте 70 лет и старше.

Отказ от локдауна в Швеции положительно повлиял на экономику, но пандемия Covid-19 не до конца была под контролем. Из-за коронавируса до сих по в Швеции заболели 63 тысячи 890 человек, умерли 5 тысяч 230. Большинство летальных исходов охватило больных в возрасте 70-ти лет и старше.

Сторонники Тегнелла считают, что стратегия, избранная им, это как «перспективный подход к неизбежному несчастью».

Противники же главного эпидемиолога описали смерть из-за коронавирсуа людей пожилых как «бойню» и потребовали, чтобы Тегнелл покинул свою должность. В то же время полиция Швеции расследует многочисленные угрозы смерти, которые он начал получать.

Сам Тегнелл охарактеризовал смертельный баланс в стране «ужасным», но не поддерживает точку зрения, что это количество связано с отсутствием блокады или карантина. По мнению эпидемиолога, это скорее всего связано с условиями в домах опеки и децентрализацией системы медицинского ухода. Он признал также, что те, кто критикует избранную им стратегию, мало концентрируются на негативных последствиях закрытия страны.

«Это удивительно, как мало в Швеции говорят о негативных последствиях блокады, которые проявились во многих государствах. Домашнее насилие, проблемы с детьми в школьном возрасте… Эффект разных стратегий, блокад и других средств более сложен, чем мы в состоянии понять сегодня», - сказал специалист.

В последнее время количество смертей в Швеции упало на 70 процентов в сравнении с пиком, который был в апреле.

По мнению Тегнелла, страны которые использовали локдаун, как Италия, Великобритания или Испания, пострадали гораздо больше. Неожиданным для него были действия его северных соседей. «Вопрос звучит иначе, имели ли они вообще повод, чтобы закрыться?» - вопрошал Тегнелл.

Другие страны Европы скептически смотрят на стратегию, взятую на вооружение Швецией. Как мы уже сообщали, Евросоюз постепенно начинает открывать границы для путешествующих, но Швеция исключена многими государствами, в том числе странами Балтии и Польше из списка, куда можно ездить, и еще какое-то время для их граждан дорога туда будет закрыта. Как и для шведов в Евросоюз.