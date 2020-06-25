Али Асадов созвал видеосовещание по коронавирусу

На видеосовещании, проведенном сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова, была обсуждена текущая ситуация в сфере борьбы с пандемией в Азербайджане, сообщает АзерТАдж.

В совещании приняли участие помощник по экономическим вопросам президента Шахмар Мовсумов, помощник первого вице-президента Андрей Сипилин, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, председатель Агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджов, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, глава Исполнительной власти Масаллинского района Шахин Мамедов, глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намиг Зейналов, а также главврачи городов и районов, руководители 4 крупных больниц города Баку, привлеченных к лечению больных коронавирусом.

Было отмечено, что с середины июня в нашей стране выросло инфицирование «Covid-19», и правительство всерьез обеспокоено этим.

Премьер-министр А.Асадов отметил, что в ходе выступления в Гяндже президент Ильхам Алиев заявил, что борьба с пандемией является в нашей стране вопросом национальной безопасности, назвал это важнейшим государственным приоритетом.

Премьер-министр отметил также, что в результате мер, принятых после введения карантинного режима, в борьбе с заболеванием наблюдается позитивная тенденция, но расслабляться нельзя и нужно ускорить процесс увеличения числа коек, усиления материально-технической базы.

На совещании были обсуждены и проблемы, премьер-министр дал соответствующие указания.