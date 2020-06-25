Китай недоволен американскими санкциями

КНР выразила протест Соединенным Штатам в ответ на решение американской стороны ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии МИД Китая в Гонконге.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении Вашингтоном визовых ограничений в отношении чиновников компартии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека».

«В ответ ... официальный представитель канцелярии МИР КНР в Гонконге выразил решительный протест, а также призвал США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела Гонконга», — сказано в заявлении.

Китайская сторона также отмечает, что Соединенные Штаты клевещут на центральное правительство КНР за якобы «уничтожение» высокой степени автономии Гонконга, «передергивают факты и сами верят в свою ложь».