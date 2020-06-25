В Азербайджане 521 новый больной коронавирусом. Шесть человек скончались Их стало 6978
В Азербайджане выявлен 521 новый случай заражения коронавирусом, 355 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти шести пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 15 890 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 8 719 человек вылечились, 193 – скончались, 6978 – продолжают лечение в больницах особого режима.