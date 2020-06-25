Макрон засобирался в Россию

Французский президент Эммануэль Макрон планирует в скором времени приехать в Россию. Об этом он сам написал в Twitter.

«Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы движемся вперед, и скоро я приеду в Россию», — отметил Макрон в сообщении.

Днем ранее французский лидер и его российский коллега Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции. На сайте Кремля сообщалось, что президенты обсуждали 75-летие Победы во Второй мировой войне. Было указано также, что Макрон собирается посетить Россию с официальным визитом в конце лета.