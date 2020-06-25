Ливия попросила ввести санкции против ЧВК Вагнера

Правительство Ливии попросило США и страны ЕС ввести санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая, по утверждению Триполи, вторглась на нефтяное месторождение аш-Шарара. Об этом ливийский постпред при ООН Тахер эль-Сонни написал в своем Twitter.

По утверждению властей Ливии, признанных ООН, наемники из России и других стран захватили месторождение аш-Шарара 25 июня. В Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) заявили, что нефть принадлежит ливийскому народу, и осудили попытки других стран помешать восстановлению добычи сырья.

Месторождением аш-Шарара производит около 300 тысяч баррелей нефти в сутки. На него приходится треть всей добычи сырья в Ливии, пишет Anadolu. Работы на нем были приостановлены в январе 2020 года после того, как Ливийская национальная армия начала блокировать объекты нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в стране.