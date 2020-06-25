Фархад Мамедов, отдел информации 18:51

В Грузии, в районах компактного проживания азербайджанцев, началась реализация масштабного инфраструктурного проекта в сфере водообеспечения и канализации. Целью проекта является улучшение водоснабжения городов Марнеули и Болниси и подключение этих населенных пунктов к магистральным канализационным системам. Осуществляет проект азербайджанская компания. Как сообщает haqqin.az, недавно в репортаже на одном из грузинских телеканалов рассказывалось о реализации азербайджанской компанией AKELİK Group другого крупного инфраструктурного проекта, также касающегося водоснабжения и канализации. AKELİK Group создает в регионе Квемо-Картли (Борчалы), тоже заселенного в основном азербайджанцами, большое водохранилище и проводит магистральные водопроводные и канализационные линии для оптимизации обеспечения абонентов водой.

Известно, что в Грузию азербайджанские компании инвестируют гораздо больше, чем в другие страны. Не говоря уже о SOCAR, предприятия из Азербайджана, не относящиеся к нефтяному сектору, постоянно вкладываются в экономику соседей, участвуют в ее тендерах на строительство дорожно-транспортной инфраструктуры и других проектах и зачастую становятся в них победителями. Проект стоимостью 55 миллионов долларов В результате политики и стратегии президента Ильхама Алиева, направленной на развитие ненефтяного сектора, в Азербайджане функционируют крупные строительные компании, которые выходят на международные рынки, инвестируют в экономику зарубежных стран и напрямую сотрудничают с международными финансовыми институтами, реализуя проекты, финансируемые этими структурами. Некоторые из этих компаний, несмотря на жесткую конкуренции, смогли занять нишу на рынках Грузии. Название AKELİK Group пока мало знакомо широкой общественности. Однако известно, что компания занята в Грузии на реализации нескольких серьезных инфраструктурных проектов. Из грузинских источников haqqin.az выяснил, что между правительством Грузии и компанией AKELİK Group в 2018 году было заключено соглашение о реализации проекта по реконструкции водоканализационной системы в регионах Марнеули и Болниси. Проект финансируется Азиатским банком развития. На сайте Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии отмечается, что в 2018 году заместитель премьер-министра, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на встрече с жителями Марнеули рассказала о данном проекте. В поездке в регион министра сопровождал заместитель директора компании AKELİK Group по международным строительным проектам Заур Ибрагимов. Грузинский высокопоставленный чиновник на встрече сообщила, что Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии совместно с ООО «Компания объединенного водоснабжения Грузии» в 2019 году начнет реализацию проекта по улучшению водоканализационной системы и в Болниси.

«Сегодня мы хотим сообщить о запланированных на 2019 год проектах. Вода на протяжении десятилетий была основной и самой серьезной проблемой для жителей Марнеули. Проект по водоснабжению региона достаточно дорогой, его начальная стоимость составляет 55 миллионов долларов. Строительство охватит работы на водоканализационной системе Марнеули и канализационной системе Болниси. После осуществления проекта свыше 35 тысяч жителей региона будут получать питьевую воду не 5-6 часов в сутки, а круглосуточно», - пообещала тогда вице-премьер Грузии. Майя Цкитишвили проинформировала местных жителей и о том, что правительство Грузии совместно с Азиатским банком развития определило победителя тендера. Она сообщила, что проект стоимостью 55 миллионов 940 тысяч долларов профинансирует Азиатский банк развития, а строительные работы поручены азербайджанской компании AKELİK Group. Что же это за компания? Компания была основана в 2011 году и раньше называлась ОАО Alke İnşaat Sənaye və Ticarət. Непосредственной деятельностью компании является строительство и монтаж систем водоснабжения и канализации, мелиорации и гидротехнических сооружений, мостов и дорог. Проект в Грузии планируется завершить в 2021 году. А на очереди уже другой - оптимизации водообеспечения и канализации в Дманиси. На сайте компании AKELİK Group указано, что это название она получила в 2018 году в результате структурных изменений, проведенных в ОАО Alke İnşaat Sənaye və Ticarət. Согласно решению, название ОАО ALKE İnşaat Sənaye və Ticarət было заменено на ОАО AKELİK Group. Учредитель компании Сулейман Бабаев был единогласно избран председателем ее правления. Головной офис компании расположен по адресу: г.Баку, Наримановский район, ул. Ахмеда Раджабли, 2/26. «С самого начала деятельность AKELİK Group строилась на высоких стандартах, установленных для каждого реализуемого проекта, независимо от его объема или суммы инвестиций. Опытный менеджмент компании способен быстро и точно оценить затраты, составить график работы и гарантировать, что проекты будут завершены в соответствии с самыми высокими международными требованиями», - утверждается в информации на сайте компании.

Через свои местные отделения AKELİK Group реализует несколько проектов за пределами Азербайджана - в Узбекистане, Таджикистане, Украине и Грузии. Хорошо налаженные отношения с местными и международными архитекторами, инженерами, поставщиками, субподрядчиками и правительствами дают ей возможность поддерживать клиентов в достижении их целей на местном уровне и во всем мире. За 9 лет своей деятельности ОАО AKELİK Group зарекомендовало себя как одно из крупнейших, имеющих богатый опыт предприятий, работающих в регионах, и укрепило репутацию надежного партнера государственных и коммерческих компаний и структур. AKELİK Group реализовала сотни различных инфраструктурных проектов в Азербайджане и за его пределами, включая прокладку дорог, канализационных и водных систем, строительство промышленных объектов и др. Начиная с 2015 года компания вышла на внешние рынки и совместно с международными финансовыми институтами реализует инфраструктурные проекты в странах бывшего СССР и Европы. Компания имеет филиалы, представительства и дочерние компании в 14 странах.