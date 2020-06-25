Он отметил, что на основании обращений лиц, незаслуженно подвергшихся оскорблениям, были установлены личности тех, кто оскорблял их в соцсетях.

В социальных сетях появились оскорбления в адрес молодых исполнителей, подготовивших видеоролик с поздравлением полицейских. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

"Были предприняты меры по привлечению этих лиц к ответственности. В результате проведенных мероприятий были выявлены и задержаны те, кто писал оскорбительные комментарии в социальных сетях. В отношении каждого из них были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суды для дачи правовой оценки их деяний.

Решением суда в отношении многих из них были наложены административные аресты, а некоторые были оштрафованы. Мы рекомендуем нашим гражданам, особенно молодежи, использовать возможности, предоставленные им социальными сетями, для расширения их мировоззрения, знаний и грамотности”, - сказал он.

Ранее бурную реакцию в азербайджанском сегменте соцсетей вызвало видео, на котором несколько молодых парней исполняют любимую народом песню композитора Рауфа Мамедова «Живи, родной Азербайджан». Молодые люди спели ее с балкона в Ясамальском районе для сотрудников полиции, несущих службу в тяжелые дни карантина. Видеоролик был неоднозначно воспринят некоторыми пользователями соцсетей, и в адрес исполнителей посыпались негативные комментарии и даже оскорбления.