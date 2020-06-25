Минсвязи о технологии 5G в Азербайджане

Технология 5G в Азербайджане не применяется. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

В министерстве отметили, что 5G в качестве пилотного проекта была протестирована в течение короткого времени в рамках «Bakutel-2019».

«Радиочастоты, используемые в 5G, располагаются в неонизируемом радиоспектральном диапазоне. Международные институты регулярно изучают влияние неонизируемых радиочастот на здоровье человека», - отмечается в сообщении.