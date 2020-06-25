Миссисипи может сменить флаг на фоне протестов
С флага штата Миссисипи могут убрать символ Конфедерации времен гражданской войны 1860-х годов на фоне протестов против расизма, сообщает Associated Press.
Вопрос о смене флага может быть рассмотрен законодателями штата в эти выходные, передает агентство.
Символ конфедератов находится в левом верхнем углу флага Миссисипи с 1984 года.
На фоне протестов против расизма и полицейского насилия в США начали сносить памятники конфедератам, которые выступали за сохранение рабства в стране.