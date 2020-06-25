Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

Протестующие в США устроили нападения на участки полиции в городах Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон). Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, группа демонстрантов в ночь на субботу разбила окно и попыталась проникнуть внутрь полицейского участка на западе Сиэтла. Полиция оттеснила нападавших.

Как сообщил телеканал, в Портленде минувшей ночью протестующие устроили несколько поджогов у одного полицейского участка и спровоцировали несколько стычек с сотрудниками органов правопорядка в других районах.

Власти Сиэтла согласились до утра воскресенья не демонтировать "автономную зону", провозглашенную в одном из центральных районов города. Решение принято после встречи мэра Дженни Деркан с представителями протестующих. Они, как сообщала в среду телекомпания Си-эн-эн, практически в полном составе покинули эту зону, ставшую эпицентром не только демонстраций, но и беспорядков в городе.