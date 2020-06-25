Sky News: Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

Тунис объявил о возобновлении туристического сезона, открыв сухопутные, морские и воздушные границы. Об этом сообщает арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на министра туризма страны Мухаммеда Али Туми.

Это произошло спустя три месяца после закрытия Тунисом границ во избежание распространения коронавируса.

Мухаммед Али Туми отметил, что Всемирная туристская организация официально включила Тунис в список безопасных районов для путешествий на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов.