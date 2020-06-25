Погромы в Ливане: Армия начала аресты бунтовщиков

Спецподразделения ливанской армии провели операцию по задержанию свыше 40 зачинщиков уличных беспорядков, которые организовали погромы в центре Бейрута во время недавних демонстраций протеста. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen.

По его информации, среди арестованных, помимо ливанцев, есть также сирийцы, палестинцы и суданцы.

"В ходе допроса задержанные признались, что получали денежное вознаграждение за подстрекательство и участие в нападениях на офисы банков и частных компаний, - сообщил телеканалу источник в ливанских силовых структурах. - Установлено, что финансирование группам погромщиков поступало, в частности, из Турции".

Ранее министр внутренних дел республики Мухаммед Фахми в ходе своего телевизионного выступления указал на причастность зарубежных сторон к попыткам дестабилизировать ситуацию в Ливане. "Акты вандализма в Бейруте и на севере страны в Триполи стали результатом внешнего вмешательства", - сказал он. По словам главы МВД, все подстрекатели и участники погромов, нарушившие закон, предстанут перед судом.