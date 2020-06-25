В Японии создали робота, уничтожающего коронавирус

Японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме с помощью ультрафиолета обрабатывает поверхности помещений от вирусов гриппа, в том числе и от вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета Asahi.

Подчеркивается, что испытания робота UV Buster успешно прошли в больнице при медицинском факультете университета Нихон. В результате тестирования аппарата было обнаружено, что с расстояния в 10 см и примерно за две с половиной секунды он практически полностью (99,9%) убивает вирусы гриппа. Однако не уточняется, сколько времени потребовалось роботу для уничтожения коронавируса.

По данным журналистов издания, продажи устройства начнутся в июле этого года. Планируется, что аппараты будут использоваться в больницах, аэропортах и в офисах, чтобы не допустить второй волны коронавирусной инфекции.