Границы Европы могут повторно закрыть из-за пандемии

Границы в Европе могут повторно закрыть из-за коронавируса. Такой вариант возможен в случае резкого роста количества инфицированных в той или иной стране ЕС, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает DW.

Он уточнил, что данные решения должны быть скоординированы и пройти процедуру голосования на уровне Евросоюза.

Напомним, с мая границы внутри Евросоюза и Шенгенской зоны постепенно открываются. Планируется, что в июле могут быть сняты ограничения на въезд в ЕС для прибывающих из Южной Кореи и Новой Зеландии. Туристы из России, США и Бразилии получат разрешение на въезд только в исключительных случаях. Причиной для запрета въезда или разрешения станет число случаев инфицирования CIVUD-19 в стране выезда в течение последних двух недель — на 100 тыс. жителей должно быть 16 или менее случаев.