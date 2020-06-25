За похищение картины Бэнкси арестованы шесть человек

Во Франции арестованы шесть человек по подозрению в похищении картины уличного художника Бэнкси с двери парижского концертного зала «Батаклан». Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, воры отпилили дверь концертного зала при помощи болгарки, после чего погрузили ее в фургон и скрылись. В начале июня картину обнаружили в сельском доме в центральной Италии. Двое задержанных подозреваются в краже, остальные, предположительно, укрывали похищенное.

Рисунок, изображающий фигуру скорбящей молодой женщины, был нанесен на одну из запасных дверей концертного зала. Картина была посвящена теракту в «Батаклане», который произошел 13 ноября 2015 года во время концерта группы Eagles of Death Metal. В результате нападения боевиков погибли около 90 человек.