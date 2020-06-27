Столкновения между турками и курдами в Вене

Пятеро сотрудников полиции были оглушены взрывом петарды, один получил травму плеча в ходе операции по сдерживанию беспорядков в пятницу между турецкой молодежью и курдскими демонстрантами в Вене. Об этом сообщила в субботу австрийская полиция.

Турецкая молодежь предприняла очередную попытку сорвать демонстрацию курдских и левых активистов в районе Фаворитен. Полиции удалось не допустить прямого столкновения между участниками с двух сторон, которые забросали правоохранителей пиротехникой и бутылками.