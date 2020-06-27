В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

Еще 24 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3738 человек.

За все время в Москве выявлено более 219 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 146 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 627,6 тысячи случаев COVID-19.