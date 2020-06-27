Михол Мартин возглавил Ирландию

Парламент Ирландии избрал в субботу Михола Мартина, представителя либеральной партии Fianna Fail, на пост премьер-министра страны. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

По его данным, за Мартина проголосовали 93 члена парламента, 63 человека высказались против. Отмечается, что в рамках межпартийного соглашения через 2,5 года представителя Fianna Fail на посту сменит лидер партии Fine Gael Лео Варадкар.

"Избрание премьер-министром Республики Ирландия - это величайшая честь. Я ощущаю большой груз ответственности и обязуюсь работать день и ночь со своими коллегами в правительстве, чтобы реализовать огромный потенциал нашей нации", - написал премьер-министр на своей странице в Twitter.