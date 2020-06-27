Коломойский потребовал возбудить дело против Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко, который, согласно книге бывшего советника по нацбезопасности США Джона Болтона, просил США ввести санкции против бизнесмена, сообщает в субботу агентство "УНИАН" со ссылкой на заявление бизнесмена.

"Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины ("злоупотребление влиянием")", - говорится в сообщении. Также агентство опубликовало фотографию заявления.