Южная Америка бьет рекорды по заболевшим и умершим от коронавируса

Эпидемия коронавируса стремительно распространяется в странах Южной Америки, которая в эпидемиологическом плане превратилась в самый опасный континент.

Ранее haqqin.az писал, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 1,3 миллиона, умерли свыше 57 тысяч человек.

Свыше 275 тысяч заболевших зафиксировано в Перу, а число умерших составило 9135.

Самая высокая смертность от коронавируса продолжает фиксироваться в Мексике. На 208 тысяч заболевших там приходится свыше 25 тысяч смертей. Только за последние сутки в Мексике заразились 5441 и умерли 719 человек.

Напряженная ситуация продолжает сохраняться и в Чили, где за последние сутки заразились 4406 и умерли 279 человек.