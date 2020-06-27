Главным событием пандемийной политической эпохи стала историческая инициатива азербайджанского президента Ильхама Алиева по созыву экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Мир столкнулся с невиданной доселе за всю современную политическую историю кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и оказался на грани гуманитарной и социально-экономической катастрофы. И в условиях нового глобального вызова всему человечеству, когда поставлены под угрозу система взаимосвязей человека, общества и природы и будущее всего мирового сообщества, инициатива азербайджанского лидера получила должную оценку со стороны всей мировой политической системы.

Мировой арбитр не вмешался

После окончания Второй мировой войны международное сообщество пришло к выводу, что проблемы, представляющие угрозы глобального масштаба, необходимо рассматривать и решать совместно в рамках международных платформ. Основной такой платформой явилась созданная в 1945 году ООН - Организации Объединенных Наций, включающая в настоящее время 193 государства. Целью ее создания стало поддержание и обеспечение безопасности в мире, предотвращение и урегулирование международных конфликтов, а также развитие эффективного разностороннего взаимодействия между странами. Организация служит всемирным форумом, на котором государства могут поднимать и обсуждать сложнейшие вопросы, включая проблемы войны и мира.

И вот уже 75 лет ООН, выступая в роли инструмента дипломатических отношений, занимается самым широким кругом вопросов – конфликтами между странами и народами, экономическими кризисами, продовольственными проблемами, экологическими факторами… Благодаря ООН многие конфликты на планете не переросли в полномасштабные войны. Однако немало и таких, которые урегулировать не удалось. В списке нерешенных организацией проблем и армяно-азербайджанский конфликт. Но здесь ООН столкнулась со стойким нежеланием Армении следовать ее заключениям и рекомендациям международных экспертов и посредников.

Тем не менее ООН всегда предпринимала меры для обсуждения сторонами конфликта и международными посредниками сложных ситуаций, связанных с международным миром и безопасностью, предлагала определенные решения.

В последние два десятилетия в круг вопросов, рассматриваемых ООН, вошли и эпидемии. В частности, Совет Безопасности организации реагировал на проблемы борьбы со СПИДом и эпидемией Эболы (были даже соответствующие резолюции СБ ООН). Однако с начала пандемии COVID-19 эта глобальная платформа оказалась в непростом положении. Противоречия между глобальными игроками настолько обострились, что фактически парализовали работу Совета Безопасности. Усилия в рамках другого формата – Генеральной ассамблеи ООН также не принесли результатов.

Ведущие страны мира вместо глобального лидерства избрали путь геополитической конкуренции и самоизоляции. Хотя от больших стран и международных организаций в нынешней непростой ситуации люди мира с надеждой ждали исполнения роли глобального лидерства, этого так и не произошло. Были предприняты фрагментарные шаги, больше имевшие характер национального эгоизма и самоизоляции, чем спасительных решений и действий. Инициатива созыва специальных заседаний Совета безопасности ООН провалилась из-за расхождения мнений. В рамках Генассамблеи ООН было выдвинуто несколько резолюций, но большинство из них не увенчались успехом и завершились лишь принятием декларативных текстов...

Ильхам Алиев предложил, государства безоговорочно поддержали

На этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой созыва специальной сессии Генеральной ассамблеи для обсуждения сложившегося пандемического кризиса. Инициатива главы Азербайджана является логическим продолжением политики укрепления международного сотрудничества и солидарности по всем глобальным проблемам. Именно по инициативе президента Азербайджана был созван виртуальный саммит Движения неприсоединения (ДН) в апреле этого года. Председательство Азербайджана, всегда поддерживающего интересы стран, которые придерживаются политики нейтралитета и не являются сателлитами глобальных игроков, стало для организации знаменательным. Именно Азербайджан на деле доказывает, что пришло время активного участия в международной жизни и инициатив так называемых неядерных самодостаточных государств.