Ильхам Алиев в борьбе со вселенским злом редакционная
Главным событием пандемийной политической эпохи стала историческая инициатива азербайджанского президента Ильхама Алиева по созыву экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Мир столкнулся с невиданной доселе за всю современную политическую историю кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и оказался на грани гуманитарной и социально-экономической катастрофы. И в условиях нового глобального вызова всему человечеству, когда поставлены под угрозу система взаимосвязей человека, общества и природы и будущее всего мирового сообщества, инициатива азербайджанского лидера получила должную оценку со стороны всей мировой политической системы.
Мировой арбитр не вмешался
После окончания Второй мировой войны международное сообщество пришло к выводу, что проблемы, представляющие угрозы глобального масштаба, необходимо рассматривать и решать совместно в рамках международных платформ. Основной такой платформой явилась созданная в 1945 году ООН - Организации Объединенных Наций, включающая в настоящее время 193 государства. Целью ее создания стало поддержание и обеспечение безопасности в мире, предотвращение и урегулирование международных конфликтов, а также развитие эффективного разностороннего взаимодействия между странами. Организация служит всемирным форумом, на котором государства могут поднимать и обсуждать сложнейшие вопросы, включая проблемы войны и мира.
И вот уже 75 лет ООН, выступая в роли инструмента дипломатических отношений, занимается самым широким кругом вопросов – конфликтами между странами и народами, экономическими кризисами, продовольственными проблемами, экологическими факторами… Благодаря ООН многие конфликты на планете не переросли в полномасштабные войны. Однако немало и таких, которые урегулировать не удалось. В списке нерешенных организацией проблем и армяно-азербайджанский конфликт. Но здесь ООН столкнулась со стойким нежеланием Армении следовать ее заключениям и рекомендациям международных экспертов и посредников.
Тем не менее ООН всегда предпринимала меры для обсуждения сторонами конфликта и международными посредниками сложных ситуаций, связанных с международным миром и безопасностью, предлагала определенные решения.
В последние два десятилетия в круг вопросов, рассматриваемых ООН, вошли и эпидемии. В частности, Совет Безопасности организации реагировал на проблемы борьбы со СПИДом и эпидемией Эболы (были даже соответствующие резолюции СБ ООН). Однако с начала пандемии COVID-19 эта глобальная платформа оказалась в непростом положении. Противоречия между глобальными игроками настолько обострились, что фактически парализовали работу Совета Безопасности. Усилия в рамках другого формата – Генеральной ассамблеи ООН также не принесли результатов.
Ведущие страны мира вместо глобального лидерства избрали путь геополитической конкуренции и самоизоляции. Хотя от больших стран и международных организаций в нынешней непростой ситуации люди мира с надеждой ждали исполнения роли глобального лидерства, этого так и не произошло. Были предприняты фрагментарные шаги, больше имевшие характер национального эгоизма и самоизоляции, чем спасительных решений и действий. Инициатива созыва специальных заседаний Совета безопасности ООН провалилась из-за расхождения мнений. В рамках Генассамблеи ООН было выдвинуто несколько резолюций, но большинство из них не увенчались успехом и завершились лишь принятием декларативных текстов...
Ильхам Алиев предложил, государства безоговорочно поддержали
На этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой созыва специальной сессии Генеральной ассамблеи для обсуждения сложившегося пандемического кризиса. Инициатива главы Азербайджана является логическим продолжением политики укрепления международного сотрудничества и солидарности по всем глобальным проблемам. Именно по инициативе президента Азербайджана был созван виртуальный саммит Движения неприсоединения (ДН) в апреле этого года. Председательство Азербайджана, всегда поддерживающего интересы стран, которые придерживаются политики нейтралитета и не являются сателлитами глобальных игроков, стало для организации знаменательным. Именно Азербайджан на деле доказывает, что пришло время активного участия в международной жизни и инициатив так называемых неядерных самодостаточных государств.
Азербайджан в последние годы уверенно вошел в круг государств, которые в теории международных отношений называют средними силами (middle power). Под руководством президента Ильхама Алиева страна сегодня выступает на мировой арене во всё более тяжелой весовой категории. Особенно явно это проявилось сейчас, во время разразившейся в мире пандемии коронавируса. Баку уже содействовал борьбе с этим вселенским злом, сделав вклад в размере 10 миллионов долларов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) – структуру ООН, координирующую международную работу в области здравоохранения, и оказав существенную финансовую помощь целому ряду государств.
А в настоящее время в рамках ООН проходит процедура одобрения инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии по проблеме пандемии. Инициатива была озвучена главой Азербайджанской Республики как председателя Движения неприсоединения на саммите организации, состоявшемся в апреле этого года в режиме видеоконференции. Предложение Ильхама Алиева безоговорочно поддержали все участники саммита.
Армянское возражение
Как уже отмечалось, спецсессии ООН за немалое время ее существования созывались достаточно редко. Однако учитывая крайнюю серьезность для безопасности современного человечества угрозы COVID-19 и рассчитывая на понимание и поддержку, азербайджанская дипломатия приложила максимум усилий для продвижения своего предложения в Нью-Йорке, Женеве, Адисс-Абебе и в других городах и странах расположения штаб-квартир ООН. Наша страна провела целенаправленную работу и достигла поддержки 130 государств-членов ООН, тогда как для проведения спецсессии необходимо простое большинство, составляющее на сегодняшний день 97 стран.
Успех азербайджанской дипломатии прежде всего обусловил личный авторитет президента Ильхама Алиева, прочно завоеванный им в последнее десятилетие среди глав государств и правительств мира.
Не обошлось, однако, и без противников инициативы проведения спецсессии. С возражением ожидаемо выступила Армения. Даже в столь серьезной, глобальной проблеме эта страна-агрессор не могла поступиться своими чисто эгоистическими и нигилистическими принципами, чтобы поддержать очевидную необходимость. Трудно представить, что Армения не осознает критичность ситуации, поскольку среди ее населения пандемия особенно разбушевалась и принимает все более трагические масштабы. Но так как предложение совместно всем странам и народам обсудить и разработать меры по борьбе со страшным заболеванием и его катастрофическими последствиями исходит от Баку, Ереван старается организовать обструкцию самым разумным доводам. Весь мир гори синем пламенем, лишь бы Азербайджану не достались лавры какого-то бы ни было международного начинания – вот логика страны, присвоившей часть территории этого самого Азербайджана.
В то время как весь мир демонстрирует важность глобальной солидарности в борьбе против COVİD-19, Армения позорит себя перед странами вселенной, выступив против спасительной, что не исключено, инициативы. Весь мир в очередной раз увидел истинную сущность этой страны и ее руководства.
Но Ереван зря рассчитывал на поддержку других государств – большая часть стран-членов ООН уже одобрила инициативу президента Азербайджана. Дипломатические потуги Еревана в очередной раз завершились фиаско.
Всему миру ясно, что предложение Баку преследует не какие-либо узконаправленные и национальные интересы, а нацелены на укрепление институтов мультилатерализма и международной солидарности в борьбе с пандемией.
Коронакризис обострил разломы в международном сообществе, но время диктует поиск совместных подходов к проблеме глобального масштаба. Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева, несомненно, внесет свою лепту в решение стоящих сегодня перед международным сообществом нелегких задач.