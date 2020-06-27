Азербайджанские позиции снова под обстрелом

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 45 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

"Противник был подавлен ответным огнем, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сообщает Минобороны.