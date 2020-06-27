Операция «Коготь тигра»: ВС Турции уничтожили еще 9 террористов на севере Ирака видео
В рамках операции «Коготь тигра» в районе Хафтанин на севере Ирака ликвидировано еще 9 террористов ПКК. Об этом говорится в сообщении в Twitter Министерства национальной обороны Турции.
Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi. #PençeKaplan🇹🇷 pic.twitter.com/0JnK4nZZS9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020
«Отряды спецназа продолжают уничтожать террористов в районе Хафтанин. Бойцы спецназа обследуют каждую пещеру и вероятное укрытие боевиков», - говорится в сообщении ведомства.
Решение о проведении операции «Коготь тигра» было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.
На первом этапе операции, продолжающейся с 17 июня, ударами авиации были уничтожены более 150 объектов террористов.
После нанесения авиаударов, в определенные ранее зоны был десантирован спецназ.
Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.