На севере американского штата Калифорния неизвестный застрелил двух человек в распределительном центре Walmart. Еще четверо были госпитализированы с ранениями, их состояние удовлетворительное.

Стрельба произошла в населенном пункте Ред-Блафф, уточняется в сообщении The Associated Press. Нападение началось с того, что стрелок врезался на автомобиле в здание, последовал пожар.

Мотивы стрелявшего не называются. Он также получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.