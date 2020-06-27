Стрельба в США: есть убитые и раненые фото
На севере американского штата Калифорния неизвестный застрелил двух человек в распределительном центре Walmart. Еще четверо были госпитализированы с ранениями, их состояние удовлетворительное.
BREAKING: Hospital says 2 people were killed, 4 are in fair condition after shooting at Walmart distribution center in Northern California. https://t.co/V5C15JfJqx— The Associated Press (@AP) June 28, 2020
Стрельба произошла в населенном пункте Ред-Блафф, уточняется в сообщении The Associated Press. Нападение началось с того, что стрелок врезался на автомобиле в здание, последовал пожар.
Мотивы стрелявшего не называются. Он также получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.