Ученые об ускоряющих старение продуктах

Есть ряд продуктов, которые вызывают раннее старение. Как выяснили исследователи из испанского Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания университета Наварры, прежде всего это полуфабрикаты, колбасы и фастфуд, пишет Newsru.md.

По словам ученых, эти продукты сказываются на целостности ДНК-клеток. Прием пищи глубокой переработки приводит к укорачиванию теломеров, что замедляет способности к регенерации клеток.

Ученые не советуют употреблять более трех порций в день пищи, в которой присутствует более пяти ингредиентов, таких как химические консерванты, подсластители, усилители вкуса и цвета. Они рекомендуют полностью отказаться или сильно ограничить употребление полуфабрикатов, колбас, фастфуда, сладкой газировки и наборов специй.