Коронавирус в Армении: 736 новых зараженных и 6 умерших за сутки
В Армении за сутки зарегистрировано 736 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.
В общей сложности на утро 28 июня зарегистрировано 24645 инфицированных коронавирусом.
Общее число тестирований составляет 107 108.
Фактически сейчас лечатся 10445 больных, число получающих лечение уменьшилось на 112 пациентов.
По последним данным выздоровели 13116 человек, за последний день – 205 человек. В общей сложности умерли 427 пациентов (число умерших увеличилось на 6 человек).