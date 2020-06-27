Ученые доказали: семейным парам нужно спать вместе

Супругам лучше спать вместе, а не практиковать раздельный сон. К такому выводу пришли ученые, которые провели эксперимент с участием 12 гетеросексуальных пар. Их подключили к специальным аппаратам во время ночного отдыха.

С помощью комплексов полисомнографии у добровольцев снимали различные параметры — от мозговых волн до сердечной деятельности и движений глаз. Также участники эксперимента прошли тестирование, в котором они рассказали о продолжительности отношений и глубине чувств друг к другу.

По итогам исследования выяснилось, что «фаза быстрого сна» у пар, которые ночуют вместе, более продолжительная — в эту фазу обычно снятся цветные красочные сны, а также решаются эмоциональные проблемы человека, уходят переживания и стресс, отмечают ученые. Кроме того, спящие вместе пары синхронизируют свои схемы сна, что связано с глубиной отношений. Такой сон может дать дополнительный импульс в отношении психического здоровья, памяти и творческих навыков решения проблем, резюмируют эксперты, которых цитирует Frontiersin.