В Иране введен обязательный масочный режим

Власти Ирана вводят временное обязательное ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве. Как передает IRINN, об этом сообщил президент страны Хасан Роухани.

"В любом месте, предполагающем скопление людей, считаем необходимым ношение масок. С 5 июля ношение масок станет обязательным до 21 июля. В случае необходимости мы продлим это решение", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

Иран уже более четырех месяцев борется с коронавирусом – с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, в стране выявлено более 220 тысяч случаев заражения, из них почти 10,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 180,6 тысячи человек.

В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.