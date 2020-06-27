Сотрудники Управления полиции Агдашского района в ходе мероприятий по проверке соблюдения особого карантинного режима обнаружили, что в одном из кафе Агдаша было организовано застолье, участие в котором принимали свыше 50 человек.

Как сообщает пресс-служба МВД, застолье было организовано по случаю открытия объекта. Сотрудники полиции составили протоколы в отношении организаторов застолья и в соответствии с требованиями Кодекса об административных нарушениях направили их в районный суд.

Решением суда владелец кафе Асиф Ибраимов был арестован на 10 суток в административном порядке, остальные были оштрафованы.