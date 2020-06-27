Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Чехии составило 260, это самый высокий показатель прироста с 8 апреля, следует из данных Минздрава страны, передает РИА Новости.

В субботу в Минздраве Чехии информировали о 168 новых случаях заражения, этот показатель стал самым высоким с 11 апреля, когда были выявлены 170 новых заражений. Нынешний показатель стал самым высоким с 8 апреля, когда суточный прирост зараженных составил 295.

Общее число заразившихся коронавирусом в Чехии с начала марта составило 11 298. От заболевания скончались 347 человек, свыше 7,6 тысячи вылечились.