Путин: "Жизни россиян важнее спасения экономики"
Президент России Владимир Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики, передает РИА Новости.
"Жизнь, здоровье граждан лежат в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами - это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", — сказал президент РФ в интервью, которое будет показано в эфире телеканала "Россия1".