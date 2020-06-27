Кабмин ужесточил карантин в Баку

Согласно решению об изменениях в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики № 208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, разрешается выход на работу 50 процентов работников сфер, деятельность которых разрешена.

Как сообщает Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, 25 июня Госагентство предупредило о том, что разрешения будут автоматически аннулированы в случае превышения лимита.

Некоторые разрешения, которые не соответствуют данному решению, уже были аннулированы на портале через систему.

Госагенство еще раз просит сферы, деятельность которых разрешена, заходить на портал icaze.e-gov.az и регулировать информацию, связанную с ними, согласно соответствующему решению. Потому что аннулирование в системе разрешений, превышающих предусмотренный лимит, будет продолжено.

Юридические и физические лица могут обращаться в Министерство экономики в связи с особыми случаями, возникающими в связи с регулированием разрешений.