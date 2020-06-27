Многие эксперты прогнозировали, что новый коронавирус сильно изменит мир. Высказывались разные доводы в пользу этой идеи, но четкой среди них так и не было видно. Но вот, кажется, обозначились границы этой четкости - канцлер Германии Ангела Меркель достаточно четко высказалась, что США не хотят быть мировой державой.

Такое, пожалуй, мы не слышали до сих пор даже из уст лидеров тех стран, которые Вашингтону трудно назвать дружественными и придерживаются противоположных взглядов с ним. Тегеран и Пхеньян выдвигают разные угрозы в его адрес, Москва и Пекин критикуют США как раз-таки за желание этой страны монополизировать весь мир. А тут один из ведущих лидеров ближайшего союзника – Евросоюза обвиняет их в обратном. Что же произошло?

США не только хотят быть мировой державой, но и делают для этого все возможное, используя где силу, где деньги, а где и политические интриги. Но добиться лидерства еще можно, а вот сохранить его гораздо сложнее. Для этого нужны не просто яркие и харизматичные лидеры либо капитал, но и те и другие вместе взятые. А допущенные в последнее время перегибы в политике этой страны все больше отталкивают от нее даже самые дружественные страны. И удивительное сочетание - неординарное политическое руководство в этой стране сегодня сочетается с весьма шаткой экономикой.

Поэтому Меркель и заявляет: «Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль (мировой державы – ред.) по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим». Это заявление прозвучало в ответ на обещание президента США Дональда Трампа вдвое сократить число своих военнослужащих в Германии из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО. Он планирует разместить освободившийся американский контингент войск на территории Польши. А немецкий лидер в ответ призвала Европу готовиться к миру без лидерства США.

Трамп давно укоряет Германию в том, что она выделяет для нужд НАТО 1% ВВП вместо установленных им же 2%. И, мол, США тратят лишние деньги на обороноспособность союзника, тогда как Берлин при этом покупает российский газ на миллиарды долларов. Известный своей прагматичностью американский лидер требует от Меркель покупать газ в США, а в противном случае платить сполна. Но немецкий лидер придерживается иного взгляда: «Войска США помогают защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Берлин продолжит наращивать военный потенциал. Европейские страны должны серьезно поразмыслить над новой реальностью, в которой Вашингтон не стремится исполнять роль мирового лидера, как прежде». При этом немецкий лидер выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США, отмечая веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и общему ядерному зонтику.