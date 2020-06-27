Если наступит крах доллара… наш комментарий

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Многие эксперты прогнозировали, что новый коронавирус сильно изменит мир.  Высказывались разные доводы в пользу этой идеи, но четкой среди них так и не было видно. Но вот, кажется, обозначились границы этой четкости - канцлер Германии Ангела Меркель достаточно четко высказалась, что США не хотят быть мировой державой.

Меркель спросила открыто и прямо

Такое, пожалуй, мы не слышали до сих пор даже из уст лидеров тех стран, которые Вашингтону трудно назвать дружественными и придерживаются противоположных взглядов с ним. Тегеран и Пхеньян выдвигают разные угрозы в его адрес, Москва и Пекин критикуют США как раз-таки за желание этой страны монополизировать весь мир. А тут один из ведущих лидеров ближайшего союзника – Евросоюза обвиняет их в обратном. Что же произошло?

США не только хотят быть мировой державой, но и делают для этого все возможное, используя где силу, где деньги, а где и политические интриги. Но добиться лидерства еще можно, а вот сохранить его гораздо сложнее. Для этого нужны не просто яркие и харизматичные лидеры либо капитал, но и те и другие вместе взятые. А допущенные в последнее время перегибы в политике этой страны все больше отталкивают от нее даже самые дружественные страны. И удивительное сочетание - неординарное политическое руководство в этой стране сегодня сочетается с весьма шаткой экономикой.

Поэтому Меркель и заявляет: «Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль (мировой державы – ред.) по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим». Это заявление прозвучало в ответ на обещание президента США Дональда Трампа вдвое сократить число своих военнослужащих в Германии из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО. Он планирует разместить освободившийся американский контингент войск на территории Польши. А немецкий лидер в ответ призвала Европу готовиться к миру без лидерства США.

Трамп давно укоряет Германию в том, что она выделяет для нужд НАТО 1% ВВП вместо установленных им же 2%. И, мол, США тратят лишние деньги на обороноспособность союзника, тогда как Берлин при этом покупает российский газ на миллиарды долларов. Известный своей прагматичностью американский лидер требует от Меркель покупать газ в США, а в противном случае платить сполна. Но немецкий лидер придерживается иного взгляда: «Войска США помогают защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Берлин продолжит наращивать военный потенциал. Европейские страны должны серьезно поразмыслить над новой реальностью, в которой Вашингтон не стремится исполнять роль мирового лидера, как прежде». При этом немецкий лидер выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США, отмечая веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и общему ядерному зонтику. 

платить надо за все, и за оборону Германии

Конечно, сегодня мечтать о ведущем месте в мировой иерархии без поддержки извне не представляется возможным, необходимы надежные союзники. К сожалению, стороны в данном вопросе берут за основу свои интересы: одна сторона - политическую, а другая -финансовую. И каждая сторона права по-своему. Германия нуждается в НАТО, но увеличивать сразу вдвое отчисления в альянс слишком накладно, когда каждый процент ВВП оценивается в не один миллиард долларов. Трамп, безусловно, тоже нуждается в союзниках не меньше, чем Германия, особенно накануне предстоящих президентских выборов. Но не такая уж бесконечно богатая страна США, как думают некоторые.

Haqqin.az не раз писал о триллионных дырах в бюджете США, госдолг которых вскоре грозит превысить фантастический объем в 30 трлн долларов. Правда, сам Трамп и его окружение стараются все преподнести в лучшем свете, утверждая, что экономика США резко восстановилась после пандемии коронавируса, с чем далеко не все согласны. По словам Трампа, последние 50 дней стали самыми успешными для фондового рынка США с точки зрения роста за всю его историю.

Но германский Deutsche Bank прогнозирует возможный спад одной из основ американской, да и в целом мировой экономики – доллара. Указывается и причина - вторая волна пандемии, которую эксперты ждут к осени. Вдобавок на американскую денежную единицу давят огромный бюджетный дефицит, госдолг и политика ФРС. Доллар сильно переоценен, что чревато последующим ослаблением. Доверие к нему подрывает и денежная политика Федеральной резервной системы: чтобы поддержать экономику в кризис, регулятор влил в рынки триллионы свеженапечатанных долларов. В следующем году доллар может обесцениться на треть. Да и экономическую ситуацию банк оценивает не лучшим образом. Пик пандемии позади, на первый план выходят признаки экономического роста, а не статистика по количеству зараженных коронавирусом. А США здесь похвастаться нечем: во втором квартале эксперты ждут небывалого падения экономики — до 50% ВВП.

доллар висит на волоске

Да, эксперты отмечают, что в мире возникают все более серьезные сомнения относительно некогда общепризнанной исключительности американской денежной единицы. Валюты устанавливают равновесие между внутренней экономической основой страны и внешними представлениями о ее силе или слабости. В США сейчас этот баланс стремительно меняется, так что крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время.

А тут и китайские власти предупредили американских коллег, что торговая война между США и Поднебесной может возобновиться из-за вмешательства Вашингтона в дела Пекина в Гонконге и на Тайване. Пекин заявил, что пока намерен выполнять свои обязательства по первой фазе торговой сделки, но планы по увеличению объемов закупок американской продукции окажутся под угрозой, если вмешательство США в китайские дела не прекратится. Приближение же президентских выборов в США обещает лишь обострение как внутренней ситуации в стране, так и геополитической, лишенные долларовых вливаний союзники один за другим начнут поиск новых, больше устраивающих их союзников. Вот и напрашивается вопрос: США не хотят или не могут быть лидером в мире?

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