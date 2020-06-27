Если наступит крах доллара… наш комментарий
Многие эксперты прогнозировали, что новый коронавирус сильно изменит мир. Высказывались разные доводы в пользу этой идеи, но четкой среди них так и не было видно. Но вот, кажется, обозначились границы этой четкости - канцлер Германии Ангела Меркель достаточно четко высказалась, что США не хотят быть мировой державой.
Такое, пожалуй, мы не слышали до сих пор даже из уст лидеров тех стран, которые Вашингтону трудно назвать дружественными и придерживаются противоположных взглядов с ним. Тегеран и Пхеньян выдвигают разные угрозы в его адрес, Москва и Пекин критикуют США как раз-таки за желание этой страны монополизировать весь мир. А тут один из ведущих лидеров ближайшего союзника – Евросоюза обвиняет их в обратном. Что же произошло?
США не только хотят быть мировой державой, но и делают для этого все возможное, используя где силу, где деньги, а где и политические интриги. Но добиться лидерства еще можно, а вот сохранить его гораздо сложнее. Для этого нужны не просто яркие и харизматичные лидеры либо капитал, но и те и другие вместе взятые. А допущенные в последнее время перегибы в политике этой страны все больше отталкивают от нее даже самые дружественные страны. И удивительное сочетание - неординарное политическое руководство в этой стране сегодня сочетается с весьма шаткой экономикой.
Поэтому Меркель и заявляет: «Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль (мировой державы – ред.) по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим». Это заявление прозвучало в ответ на обещание президента США Дональда Трампа вдвое сократить число своих военнослужащих в Германии из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО. Он планирует разместить освободившийся американский контингент войск на территории Польши. А немецкий лидер в ответ призвала Европу готовиться к миру без лидерства США.
Трамп давно укоряет Германию в том, что она выделяет для нужд НАТО 1% ВВП вместо установленных им же 2%. И, мол, США тратят лишние деньги на обороноспособность союзника, тогда как Берлин при этом покупает российский газ на миллиарды долларов. Известный своей прагматичностью американский лидер требует от Меркель покупать газ в США, а в противном случае платить сполна. Но немецкий лидер придерживается иного взгляда: «Войска США помогают защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Берлин продолжит наращивать военный потенциал. Европейские страны должны серьезно поразмыслить над новой реальностью, в которой Вашингтон не стремится исполнять роль мирового лидера, как прежде». При этом немецкий лидер выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США, отмечая веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и общему ядерному зонтику.
Конечно, сегодня мечтать о ведущем месте в мировой иерархии без поддержки извне не представляется возможным, необходимы надежные союзники. К сожалению, стороны в данном вопросе берут за основу свои интересы: одна сторона - политическую, а другая -финансовую. И каждая сторона права по-своему. Германия нуждается в НАТО, но увеличивать сразу вдвое отчисления в альянс слишком накладно, когда каждый процент ВВП оценивается в не один миллиард долларов. Трамп, безусловно, тоже нуждается в союзниках не меньше, чем Германия, особенно накануне предстоящих президентских выборов. Но не такая уж бесконечно богатая страна США, как думают некоторые.
Haqqin.az не раз писал о триллионных дырах в бюджете США, госдолг которых вскоре грозит превысить фантастический объем в 30 трлн долларов. Правда, сам Трамп и его окружение стараются все преподнести в лучшем свете, утверждая, что экономика США резко восстановилась после пандемии коронавируса, с чем далеко не все согласны. По словам Трампа, последние 50 дней стали самыми успешными для фондового рынка США с точки зрения роста за всю его историю.
Но германский Deutsche Bank прогнозирует возможный спад одной из основ американской, да и в целом мировой экономики – доллара. Указывается и причина - вторая волна пандемии, которую эксперты ждут к осени. Вдобавок на американскую денежную единицу давят огромный бюджетный дефицит, госдолг и политика ФРС. Доллар сильно переоценен, что чревато последующим ослаблением. Доверие к нему подрывает и денежная политика Федеральной резервной системы: чтобы поддержать экономику в кризис, регулятор влил в рынки триллионы свеженапечатанных долларов. В следующем году доллар может обесцениться на треть. Да и экономическую ситуацию банк оценивает не лучшим образом. Пик пандемии позади, на первый план выходят признаки экономического роста, а не статистика по количеству зараженных коронавирусом. А США здесь похвастаться нечем: во втором квартале эксперты ждут небывалого падения экономики — до 50% ВВП.
Да, эксперты отмечают, что в мире возникают все более серьезные сомнения относительно некогда общепризнанной исключительности американской денежной единицы. Валюты устанавливают равновесие между внутренней экономической основой страны и внешними представлениями о ее силе или слабости. В США сейчас этот баланс стремительно меняется, так что крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время.
А тут и китайские власти предупредили американских коллег, что торговая война между США и Поднебесной может возобновиться из-за вмешательства Вашингтона в дела Пекина в Гонконге и на Тайване. Пекин заявил, что пока намерен выполнять свои обязательства по первой фазе торговой сделки, но планы по увеличению объемов закупок американской продукции окажутся под угрозой, если вмешательство США в китайские дела не прекратится. Приближение же президентских выборов в США обещает лишь обострение как внутренней ситуации в стране, так и геополитической, лишенные долларовых вливаний союзники один за другим начнут поиск новых, больше устраивающих их союзников. Вот и напрашивается вопрос: США не хотят или не могут быть лидером в мире?